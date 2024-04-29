Юбилейный Московский полумарафон стартовал в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юбилейный Московский полумарафон начался в столице в понедельник, 29 апреля. Как рассказал директор полумарафона Дмитрий Тарасов в беседе с РИА Новости, спортивное состязание проходит в 10-й раз.

В забеге рядом со стадионом Лужники примут участие почти 14 тысяч человек, а победителями станут только около 90 спортсменов. В настоящее время проходят забег на 21,1 километра, а также корпоративная и студенческая эстафеты.

Для участников подготовлены 45 тысяч литров воды, 6 500 килограммов бананов, 5 600 килограммов апельсинов и 1 800 килограммов яблок. Днем ранее, 28-го числа, участники преодолели дистанцию в 5 километров, а также выполнили детский забег.