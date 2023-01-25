США выделят гранты на повышение "цифровой грамотности россиян"

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Соединенные Штаты готовы выделить гранты в размере от 25 до 250 тысяч рублей организациям и физическим лицам, способствующим повышению "цифровой грамотности россиян" и улучшению имиджа США в РФ. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте американского посольства в Москве.

"Мы приветствуем будущее, в котором Россия играет конструктивную роль в международных отношениях. В связи с этим США продолжают способствовать взаимообменам между людьми <...> для понимания американского народа, его ценностей и институтов и чтобы познакомить россиян с позитивным имиджем Америки", – говорится в сообщении.

Так, в отдельное направление грантовой программы выделена сфера СМИ. В рамках нее Вашингтон намерен "способствовать лучшему пониманию свободы печати", а также повышать медийную грамотность граждан РФ. Также программа предусматривает объяснение россиянам американских ценностей, развитие представлений о культуре народов, населяющих США.

Между тем в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Вашингтон использует подобные гранты исключительно для продвижения собственных интересов, не считаясь с суверенитетом стран.

"Было бы большой наивностью считать, что грант на так называемую общественную дипломатию будет преследовать именно цели развития общественной дипломатии <...> США используют подобные гранты исключительно ради продвижения своих интересов", – объяснил он.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что россияне, уезжающие учиться в США, возвращаются обратно агитаторами, которые готовы реализовывать цветные революции. Кроме того, по его словам, на американские средства создаются СМИ, которые бросают вызовов информбезопасности РФ.



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