Климов рассказал о вмешательстве командования ВС США в выборы в России

20:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центральное командование ВС США впервые вмешалось в выборы в РФ посредством распространения антироссийской пропаганды. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Кто этим (вмешательством. – Прим. ред.) занимается? Традиционно все называют Госдеп США, сейчас мы еще выловили, что этим занимается Центральное командование США", – цитирует его ТАСС.
По словам Климова, вмешательство американского военного командования во внутренние дела России говорит о новом измерении войны, которую Вашингтон ведет против Москвы.
В свою очередь, председатель комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев добавил, что деятельность по дискредитации выборов в РФ в основном финансируют США, Великобритания, Германия, Швеция и Украина.
За последнее время на эти цели страны тратили не менее 30 миллионов долларов ежемесячно.
Парламентарий отметил, что Запад контролирует порядка 100 проектов, которые, помимо вмешательства в выборы, распространяют фейки о российской спецоперации и разжигают сепаратистские настроения.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за первые два дня выборов было зафиксировано больше 300 кибератак на систему дистанционного электронного голосования. При этом масштабных DDoS-атак за минувшие двое суток выявлено не было.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: