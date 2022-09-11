Климов рассказал о вмешательстве командования ВС США в выборы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центральное командование ВС США впервые вмешалось в выборы в РФ посредством распространения антироссийской пропаганды. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

"Кто этим (вмешательством. – Прим. ред.) занимается? Традиционно все называют Госдеп США, сейчас мы еще выловили, что этим занимается Центральное командование США", – цитирует его ТАСС.

По словам Климова, вмешательство американского военного командования во внутренние дела России говорит о новом измерении войны, которую Вашингтон ведет против Москвы.

В свою очередь, председатель комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев добавил, что деятельность по дискредитации выборов в РФ в основном финансируют США, Великобритания, Германия, Швеция и Украина.

За последнее время на эти цели страны тратили не менее 30 миллионов долларов ежемесячно.

Парламентарий отметил, что Запад контролирует порядка 100 проектов, которые, помимо вмешательства в выборы, распространяют фейки о российской спецоперации и разжигают сепаратистские настроения.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что за первые два дня выборов было зафиксировано больше 300 кибератак на систему дистанционного электронного голосования. При этом масштабных DDoS-атак за минувшие двое суток выявлено не было.

