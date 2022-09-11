В ЦИК РФ призвали подводить итоги губернаторских выборов после 14 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Результаты выборов губернаторов в регионах России следует подводить не ранее 14 сентября, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании по информированию о ходе голосования в ЕДГ-2022.

"Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Это касается выборов высших должностных лиц регионов и депутатов законодательных органов власти субъектов. Такие крупные кампании у нас проходят в 18 регионах", – цитирует ее РИА Новости.

Памфилова отметила, что такие сроки необходимы для рассмотрения и обработки всех поступивших жалоб и обращений.

В Москве стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 11 сентября с 08:00 до 20:00. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

