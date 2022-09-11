Памфилова дала старт подсчету первых голосов на выборах 2022 года

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава ЦИК России Элла Памфилова дала старт подсчету первых голосов в рамках единого дня голосования 11 сентября.

"У нас наступает 11 часов. Выведите нам, пожалуйста, Камчатку... Хотим вам это продемонстрировать, первые итоги голосования... Все-таки это очень важный момент", – приводит РИА Новости ее слова.

В Камчатском крае избирательные участки уже закрыты. Уточняется, что подсчет голосов будет отображаться в режиме реального времени.

В Москве 9 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах муниципальных депутатов. Избирательные участки будут работать до 11 сентября. В это же время будет проходить и дистанционное голосование.

Кроме того, 11 сентября будут выбирать глав 15 регионов, а также депутатов шести законодательных органов госвласти в российских субъектах. Также на 11 сентября назначены выборы в пяти субъектах РФ, руководители которых досрочно оставили свои посты. Речь идет о Кировской, Томской, Рязанской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

