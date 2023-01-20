Захарова прокомментировала информацию о связи американских СМИ с Соросом

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Демократия США потеряет всю значимость, если подтвердятся данные о том, что ведущие американские СМИ финансируются миллиардером Джорджем Соросом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее исследование организации MRC.

По ее словам, для Вашингтона такое заявление – это ядерный взрыв. Она напомнила, что Америка сама всегда настаивала на том, что свобода и беспристрастность СМИ – это основа демократического устройства государства.

"Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их Конституцию и выбрасывается на помойку истории", – заявила она.

Ранее американская организация Media Research Center (MRC), которая занимается наблюдением за СМИ, сообщила, что миллиардер Джордж Сорос в течение многих лет платил 54 влиятельным деятелям СМИ, включая CNN, NBC, CBS, Bloomberg, NPR и Washington Post.

Согласно исследованию, Сорос потратил не менее 131 миллиона долларов, чтобы 253 группы журналистов и активистов с 2016 по 2020 год освещали мировые события так, как он хочет. Среди идей Сороса организация называет, в частности, прекращение финансирования полиции и "фанатизм ЛГБТ".

Ранее официальный представитель МИД РФ назвала "врожденным уродством" слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости поражения России для завершения кризиса на Украине. С таким заявлением глава немецкого правительства выступил на ВЭФ. Он добавил, что ФРГ и далее будет поддерживать Киев.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!