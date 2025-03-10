Пожар в торговых павильонах в ТиНАО ликвидировали на площади 300 квадратных метров

В ТиНАО ликвидирован пожар на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Филимонковском районе загорелись товары народного потребления, тара, обшивка стен и продукция в торговых павильонах. <...> Из соседнего здания сотрудники МЧС России эвакуировали 40 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент устанавливаются подробности ЧП.

Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.

