10 марта, 19:10Происшествия
Пожар в торговых павильонах в ТиНАО ликвидировали на площади 300 квадратных метров
"В Филимонковском районе загорелись товары народного потребления, тара, обшивка стен и продукция в торговых павильонах. <...> Из соседнего здания сотрудники МЧС России эвакуировали 40 человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в данный момент устанавливаются подробности ЧП.
Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.
Сотрудники МЧС спасли восемь человек на пожаре в Москве