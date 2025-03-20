"Московский патруль": мужчина устроил файер-шоу возле подъезда в одном из районов столицы

Мужчина устроил файер-шоу возле подъезда жилого дома в одном из районов столицы. Внутри самого подъезда он расписал стены оскорблениями и угрозами.

Как выяснилось, таким образом он хотел припугнуть одну из столичных зоозащитниц. Однако конкретная причина еще не установлена. Мужчину быстро задержали, и теперь ему грозит статья за вандализм. Подробнее – в программе "Московский патруль".