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20 марта, 23:45

Происшествия

"Московский патруль": мужчина устроил файер-шоу возле подъезда в одном из районов столицы

"Московский патруль": мужчина устроил файер-шоу возле подъезда в одном из районов столицы

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Мужчина устроил файер-шоу возле подъезда жилого дома в одном из районов столицы. Внутри самого подъезда он расписал стены оскорблениями и угрозами.

Как выяснилось, таким образом он хотел припугнуть одну из столичных зоозащитниц. Однако конкретная причина еще не установлена. Мужчину быстро задержали, и теперь ему грозит статья за вандализм. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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