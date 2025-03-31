Движение затруднено из-за ДТП на 58-м километре внешней стороны МКАД

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Движение транспорта затруднено на 4,8 километра из-за аварии на внешней стороне 58-го километра МКАД в районе съезда № 58. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты. Сейчас на месте ДТП задействованы оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

Накануне, 30 марта, движение было затруднено из-за аварии с участием автобуса на ЦКАД в Подмосковье. Как сообщало региональное управление МВД, на 281-м километре трассы А-113 водитель общественного транспорта выехал на регулируемый перекресток на красный свет светофора, а после врезался в автомобиль и микроавтобус. В результате двое пострадали, их госпитализировали.

До этого движение транспорта было затруднено на 1,5 километра на Киевском шоссе Москвы из-за возгорания автомобиля. По данным столичного Дептранса, машина загорелась в первой полосе движения шоссе возле деревни Мешково.

