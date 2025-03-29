Движение ограничат в трех округах Москвы 30 марта

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29 марта, 17:27

Происшествия

Движение на 1-й Курьяновской улице восстановлено после возгорания авто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в районе дома 53а на 1-й Курьяновской улице в Москве восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее там произошло возгорание легкового автомобиля. На месте ЧП работали оперативные службы города и выяснили обстоятельства случившегося.

Пожар повлек за собой затруднения движения на 2,8 километра, уточняли в транспортном ведомстве.

До этого автомобиль загорелся на Киевском шоссе, возле деревни Мешково. Из-за этого на 1,5 километра было затруднено движение по шоссе. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, на Ходынском бульваре загорелся автомобиль Tesla. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание, о пострадавших также не сообщалось.

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