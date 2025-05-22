ДТП с участием двух автомобилей произошло на внутренней стороне СВХ

Фото: 123RF/bilanol

Авария с участием двух автомобилей произошла на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ). Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, инцидент случился в районе Березовой аллеи, дома 6А, строения 4. В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе аварии затруднено. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее подмосковная полиция начала проверку после ДТП с участием легкового автомобиля на трассе М-1 в Одинцовском округе. Авария произошла на 4-м километре трассы "Северный обход Одинцово".

По предварительным данным, водитель 1981 года рождения врезался в дорожное ограждение, после чего машина загорелась. По версии СМИ, за рулем спорткара McLaren был гонщик Василий Куденко. В результате его автомобиль столкнулся с отбойником, отлетел на ограждение с другой стороны дороги, воспламенился и взорвался.

