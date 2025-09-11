Федор Смолов сыграл в матче против "Сатурна" после возбуждения дела за драку

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Футболист Федор Смолов, ранее ставший фигурантом уголовного дела после драки в московском кафе, вновь сыграл в официальном матче, сообщает газета "Известия".

Спортсмен вышел на поле в стартовом составе команды Broke Boys в матче третьего раунда Кубка России среди регионов против раменского "Сатурна". Футболист сыграл под 90-м номером.

Смолову удалось забить один гол, благодаря чему он сравнялся по числу забитых мячей с бывшим игроком лондонского "Арсенала" и петербургского "Зенита" Андреем Аршавиным. У обоих спортсменов по 158 голов в официальных матчах.

Кроме того, в команде Broke Boys отличился экс-футболист "Спартака" Ари, который забил гол с центра поля.

Драка с участием Смолова произошла 28 мая в столичном кафе на Большой Никитской улице. Пострадал 47-летний мужчина, его допросили в больнице. При этом футболист в тот момент находился за границей.

Полиция начала проверку инцидента после того, как в июле видеозапись драки появилась в Сети.

Футболист извинился за свое поведение и рассказал, что пытался помириться с пострадавшим и компенсировать ущерб, однако его начали шантажировать и требовать деньги. Из-за этого сам Смолов обратился в правоохранительные органы.

Накануне стало известно, что против спортсмена возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы на срок до 3 лет.