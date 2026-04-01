Рассмотрение уголовного дела в отношении футболиста Смолова перенесли на 3 апреля

Рассмотрение уголовного дела в отношении Федора Смолова перенесли на 3 апреля. Суд хочет лично увидеть потерпевшего. Представители мужчины заявили, что он претензий к спортсмену не имеет.

Накануне стало известно, что Смолов и бизнесмен из Челябинска, которого он ударил кулаком в лицо во время ссоры на веранде московской кофейни, заключили мировое соглашение. Футболист выплатил суммарно 4 миллиона рублей компенсации и принес извинения.

