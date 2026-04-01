Суд может прекратить уголовное дело против футболиста Смолова

Суд может прекратить уголовное дело против футболиста Федора Смолова 1 апреля. Он заключил мировое соглашение с пострадавшим. В мае прошлого года на веранде ресторана Смолов ударил своего оппонента кулаком в лицо.

Следствие признало это причинением вреда здоровью средней тяжести. Статья предполагает до 3 лет лишения свободы. В итоге стороны пришли к соглашению. Смолов выплатил в общей сложности 4 миллиона рублей, заявила его адвокат.

