Собянин: станция метро "Достоевская" строится на кольцевой линии в Москве

В историческом центре Москвы строится станция "Достоевская" на кольцевой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Открытый котлован там соорудить невозможно, поэтому применяется горный способ. Рабочие прокладывают проходы с использованием ручного инструмента. Сейчас монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.