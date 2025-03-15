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15 марта, 13:15

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Собянин: станция метро "Достоевская" строится на кольцевой линии в Москве

Собянин: станция метро "Достоевская" строится на кольцевой линии в Москве

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В историческом центре Москвы строится станция "Достоевская" на кольцевой линии метро. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Открытый котлован там соорудить невозможно, поэтому применяется горный способ. Рабочие прокладывают проходы с использованием ручного инструмента. Сейчас монтируют специальный комплекс, который проложит ствол будущей вентиляционной камеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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