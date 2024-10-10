Исследование: москвичи купили более 90 тонн шоколада летом 2024 года

Фото: depositphotos/bhofack2

Молочный шоколад стал самым популярным среди жителей столицы в текущем году, а всего за лето 2024-го москвичи приобрели более 90 тонн шоколада, что на две тонны больше, чем в 2023-м. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе сервиса доставки "Купер".



пресс-служба сервиса доставки "Купер" В 2024 году самым популярным в столице по-прежнему остается молочный. Однако за анализируемый период белого шоколада москвичи купили в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Следующий по спросу – горький, а затем – темный.

При этом лакомства отечественных брендов москвичи выбирали в 6,2 раза чаще, чем в 2023 году (по всей стране – в 7,3 раза чаще).

В пресс-службе добавили, что из шоколадных начинок жители столицы выбирают в основном добавление кокоса, спрос на который вырос в два раза. На втором месте – карамель (в 1,8 раза), на третьем – арахис (в 1,5 раза) и фундук (в 1,2 раза).

В свою очередь, осенью москвичи чаще покупают протеиновые батончики: спрос на них оказался в два раза выше, чем в сентябре и октябре прошлого года. Самыми популярными вкусами стали фундук и карамель, грецкий орех и фисташковый йогурт.

"В целом среди форм в основном приобретают батончики весом 50–70 граммов – в этом году их купили в 1,2 раза больше, чем в 2023-м. На втором и третьем местах в категории оказались шоколадные яйца и плитки", – уточняется в исследовании. Там также добавили, что в самом крупном заказе было девять килограммов сладостей.

Ранее аналитики выяснили самый популярный вкус чипсов у москвичей. Чаще всего жители столицы покупали чипсы с грибами. На втором месте – вкус васаби, на третьем – барбекю. В пятерку лидеров также вошли чипсы с сыром и лососем.

