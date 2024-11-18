18 ноября, 16:30Город
Кварталы с детскими садами и спортцентрами построят в Москве в рамках 41 проекта КРТ
Городские кварталы с детскими садами и спортцентрами построят в Москве по 41 проекту комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Реализация проектов создаст более 100 тысяч рабочих мест. Кварталы обустраивают на месте бывших промзон. К застройке привлекли инвесторов. Самая масштабная застройка планируется в Южном Тушине, где на территории более 40 гектаров будет возведено более 1 миллиона квадратных метров жилья.
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