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18 ноября, 16:30

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Кварталы с детскими садами и спортцентрами построят в Москве в рамках 41 проекта КРТ

Кварталы с детскими садами и спортцентрами построят в Москве в рамках 41 проекта КРТ

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Городские кварталы с детскими садами и спортцентрами построят в Москве по 41 проекту комплексного развития территорий. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реализация проектов создаст более 100 тысяч рабочих мест. Кварталы обустраивают на месте бывших промзон. К застройке привлекли инвесторов. Самая масштабная застройка планируется в Южном Тушине, где на территории более 40 гектаров будет возведено более 1 миллиона квадратных метров жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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