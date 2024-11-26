Время в пути из Москвы в регионы сократится до 30 минут

Интервал движения поездов между Москвой и соседними регионами сократится до 30 минут. Новые возможности для путешествий появятся благодаря развитию Центрального транспортного узла. 75% всех пассажирских пригородных перевозок России осуществляется в его пределах.

Ожидается, что улучшение транспортной связи регионов со столицей станет импульсом для развития внутреннего туризма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.