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26 ноября, 06:15

Транспорт

Время в пути из Москвы в регионы сократится до 30 минут

Время в пути из Москвы в регионы сократится до 30 минут

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Интервал движения поездов между Москвой и соседними регионами сократится до 30 минут. Новые возможности для путешествий появятся благодаря развитию Центрального транспортного узла. 75% всех пассажирских пригородных перевозок России осуществляется в его пределах.

Ожидается, что улучшение транспортной связи регионов со столицей станет импульсом для развития внутреннего туризма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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