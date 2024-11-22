Найденные в Арктике гигантские вирусы оказались в 30 раз больше обычных

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Микробиологи обнаружили гигантские вирусы, размеры которых в 30 раз превышают обычные, во время экспедиции в арктической зоне Российской Федерации, передает портал "Наука.рф" со ссылкой на исследование ученых.



Образцы для изучения были взяты из вечной мерзлоты на островах Северного Ледовитого океана. Результаты анализа показали, что арктические вирусы могут достигать длины 1,5 тысячи нанометров. Для примера был приведен размер коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, длина которой варьируется в диапазоне от 50 до 200 нанометров.

Исследование также показало отличие арктические вирусов от геномов обычных. По словам ученых, они почти не содержат те гены, которые встречаются у других вирусных групп. В результате специалисты предположили, что арктические регионы могут стать источником уникальных представителей гигантских вирусов, а их изучение откроет новые горизонты в биологии.

Между тем о новой находке рассказали и ученые из Университета Монаша. Они обнаружили новые вирусы, способные уничтожить супербактерию клебсиеллу.

Свое открытие ученые нашли в водоемах, которые расположены на землях австралийских аборигенов Вурунтьери. Отмечается, что у вирусов выявлены различные генетические вариации, способные помочь в борьбе с увеличивающейся устойчивостью бактерий к антибиотикам.

