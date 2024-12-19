19 декабря, 07:45Безопасность
Мошенники крадут средства со счетов россиян с помощью псевдотрекера посылок "Мамонт"
Россияне могут лишиться денег из-за псевдотрекера посылок "Мамонт". Покупателя сначала заманивают в подставной онлайн-магазин с привлекательными ценами. После покупки жертву просят скачать вредоносную программу, отслеживающую путь доставки.
"Мамонт" перехватывает СМС и push-уведомления, с помощью которых мошенники могут, например, воровать средства через СМС-банкинг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.