Путин поддержал ужесточение ответственности для пособников телефонных аферистов

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Необходимо ввести более серьезную ответственность для пособников телефонных мошенников. Такое заявление сделал Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

По словам российского лидера, соучастники таких мошенников формально ничего не делают, но понимают, для чего открываются карты на их имя. Есть предложение за такую деятельность определить уголовную ответственность, уточнил он.

Мошенничество вызывает большую тревогу, а объемы жульничества зашкаливают, подчеркнул российский лидер. Также глава государства обратил внимание на слова главы Сбера Германа Грефа, которой сказал, что по всей банковской системе со счетов россиян "только с территории Украины, где эта мошенническая деятельность возведена в ранг государственной политики" под контролем спецслужб выманили у россиян свыше 250 миллиардов рублей.

Ранее ФСБ предупредила граждан РФ о новой волне телефонного мошенничества. Аферисты звонят и представляются сотрудниками силового ведомства, а иногда подделывают настоящие телефонные номера. Под разными предлогами злоумышленники убеждают потенциальную жертву перевести средства на "безопасный счет" или срочно обналичить их и передать курьеру.