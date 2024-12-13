Суд признал законным лишение водительских прав режиссера Андреасяна

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мещанский суд Москвы признал законным решение лишить водительских прав за пьяную езду режиссера Сарика Андреасяна, передает ТАСС со ссылкой на данные судебной инстанции.

Таким образом, была отклонена апелляция Андреасяна.

Решение о лишении водительских прав режиссера сериала "Чикатило" было принято в сентябре текущего года. Запрет на вождение ему установили на 1,5 года, а также предписали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сам инцидент произошел в конце мая. Андреасян опровергал информацию о пьяном вождении, заявив, что ему не показали результаты проверки на алкоголь. Как считал режиссер, обвинение могло быть связано с работой, так как многим людям очень тяжело дается его успех.