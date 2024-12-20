Эксперт Вехов: покупать билеты следует только на официальных сайтах учреждений

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Билеты на мероприятия необходимо приобретать только на официальных сайтах соответствующих учреждений культуры. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

"Это, соответственно, Большой театр, картинная галерея, цирк и так далее – куда вы собрались идти. Только это надежно, нужно абсолютно все самому сидеть и искать. Посторонних фирм или третьих лиц, которые предлагают купить билеты через них (и часто со скидками), нужно избегать", – сказал он.

Также Вехов предостерег от перекупки билетов, объяснив, что изначально они были приобретены по документам третьих лиц.

По словам доцента кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александра Шарамока, посторонних лиц следует избегать. Они могут прислать ссылку на сайт, где якобы можно получить билеты, однако это является фишингом.

Ранее злоумышленники обманули москвичку на 280 000 рублей при покупке билетов на балет "Щелкунчик". По данным телеграм-каналов, неизвестный представился "человеком со связями в Большом театре" и предложил приобрести билеты по выгодной цене. Девушка пошла на сделку, однако спустя три дня билетов не получила. После этого она обратилась в полицию.

Пилотный проект, который установил правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному департаменту культуры, начал работу в Москве в начале декабря. Купить билеты на мероприятия с посадочными местами можно будет только по одному из документов, которые входят в утвержденный перечень.

Этот же документ нужно будет показать при входе в учреждение.

