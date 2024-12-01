Пилотный проект по продаже билетов в культурные учреждения начал работу в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пилотный проект, который установил правила посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному Департаменту культуры, начал работу в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, купить билеты на мероприятия с посадочными местами можно будет только по одному из документов, которые входят в утвержденный перечень. Этот же документ нужно будет показать при входе в учреждение. Новые правила будут действовать для мероприятий с 15 марта 2025 года.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков положительно оценил эту инициативу, отметив, что она поможет контролировать посещение массовых мероприятий. Он указал, что покупка билетов в театр ничем не отличается от покупки билетов на поезд или самолет.

Как уточнил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, в ближайшее время появится возможность покупать билеты с помощью авторизации через Mos ID – аккаунта на портале mos.ru.



Теперь при покупке билета указать данные документа человека, который планирует посетить мероприятие. Сам билет будет содержать штрих-код, имя и фамилию посетителя.

До 15 марта 2025 года можно посещать культурные мероприятия в учреждениях – участниках пилотного проекта по старым правилам.

Ранее сообщалось о новых правилах продажи билетов на на балет "Щелкунчик" только через официальный сайт и с помощью аукциона. Участвовать в торгах смогут как физические, так и юридические лица.