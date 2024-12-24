"Мой район. Новости": наличие ОСАГО будут контролировать с помощью камер с 1 марта

Наличие ОСАГО у московских водителей будут контролировать с помощью камер с 1 марта 2025 года. Штрафы в автоматическом режиме могут начать выписывать до конца будущего года. Для того, чтобы запустить проект, нужно объединить базы автоинспекторов и автостраховщиков.

Задачу эксперты называют не самой сложной, зато эффективной. Сейчас, по статистике, каждый десятый водитель в нашей стране ездит без полиса, а проверить документ может только инспектор. Для того, чтобы автоматизировать процесс, его протестируют в Москве.

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