ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт из-за пробок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение в центральной части города стало интенсивным. Ситуация на дорогах Москвы оценивается в 7 баллов. В связи с этим ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт.

На данный момент средняя скорость движения в столице составляет 26 километров в час, уточнили в пресс-службе Дептранса.

Если поездок на автомобиле не избежать, их рекомендовали отложить на более позднее время. Так, выезжать куда-либо на собственном автомобиле стоит только после 19:00. Кроме того, водителей призвали оставаться осторожными за рулем. В частности, им напомнили о необходимости избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Влияние на движение оказали погодные условия, а также рост числа автомобилей в городе в преддверии Нового года. Кроме того, скорость машин зависит от ремонтных работ на дороге и мелких ДТП.

В частности, интенсивное движение в настоящий момент фиксируется на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Лужнецкой до Новорижской эстакады, а также на Щелковском шоссе и на шоссе Энтузиастов по направлению в область.

Свободно проехать водители сейчас могут в оба направления на Волгоградском проспекте, Рублевском и Волоколамском шоссе.

Ранее москвичам уже рекомендовали пересесть на городской транспорт во время предновогодней недели. В ЦОДД прогнозировали, что вечерний разъезд будет начинаться раньше. При этом в центральной части города, на ТТК, МКАД и возле крупных торговых центров ожидалось осложнение движения.

