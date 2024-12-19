Заторы на дорогах Москвы достигли максимальных десяти баллов

Фото: Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заторы на столичных дорогах достигли своего максимума. Сервис "Яндекс Пробки" оценил их в десять баллов, а Центр организации дорожного движения (ЦОДД) – в девять. Как сообщает Дептранс, скорость движения снизилась до 20 километров в час.

На основных транспортных магистралях, ведущих из города, наблюдаются проблемы с движением. В некоторых районах сложности с проездом возникли как на внешней, так и на внутренней стороне МКАД.

Также затруднения в движении отмечаются на ТТК и Садовом кольце. Ожидается, что к 20:00 или 21:00 ситуация на дорогах должна улучшиться.

Между тем ЦОДД рекомендовал жителям и гостям столицы пересесть на метро или выезжать в город позже 20:00 в связи с увеличением числа поездок в преддверии Нового года. В четверг, 19 декабря, вечерний разъезд начался раньше обычного.

На движение влияет не только рост числа автомобилей и поездок из-за предновогодней суеты, но и погода, небольшие ДТП, ремонт на дорогах и локальные ограничения.