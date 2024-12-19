ЦОДД призвал водителей быть аккуратными на дорогах Москвы из-за осадков

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Москвичам посоветовали быть аккуратными на дорогах города из-за осадков, пишет пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

"Движение в центральной части города интенсивное. По данным ЦОДД, ситуация на дороге оценивается в семь баллов. Средняя скорость движения в городе – 28 километров в час", – пишут в департаменте.

Поэтому в столице рекомендовано пользоваться городским транспортом либо отложить поездки на личном авто на время после 20 часов. Так, особо интенсивное движение фиксируется на внешней стороне ТТК от Савеловской до Хорошёвской эстакады, внешней стороне МКАД от Дмитровского до Ленинградского шоссе и других направлений.

При этом свободно сейчас в оба направления на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском шоссе, МКАД в районе Каширского шоссе.

В это же время в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемого ледяного дождя. Предупреждение действует с 21 часа 19 декабря до 18 часов 20-го числа. Также ожидаются гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья.

