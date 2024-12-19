ЦОДД рекомендовал передвигаться по Москве на метро в преддверии Нового года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ЦОДД порекомендовал жителям и гостям столицы пересесть на метро или выезжать в город позже 20:00 в связи с увеличением числа поездок в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ведомство предупредило, что 19 декабря вечерний разъезд начнется раньше обычного в связи с подготовкой Новому году. Из-за этого движение будет затруднено в центре города, на ТТК и рядом с крупными торговыми центрами. Кроме того, 19-го числа во второй половине дня синоптики прогнозируют снег.

По информации департамента, на движение влияет не только рост числа автомобилей и поездок из-за предновогодней суеты, но и погода, небольшие ДТП, ремонт на дорогах и локальные ограничения. Однако за ситуацией постоянно следят Ситуационный центр ЦОДД и 34 экипажа Дорожного патруля ЦОДД.

"Выбирайте маршрут заранее. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Не отвлекайтесь на телефон во время движения", – напомнили в столичном Дептрансе.

Компания "Автодор" также призвала водителей в своем телеграм-канале не отвлекаться на телефон, избегать резких маневров на дорогах и держать дистанцию от впереди следующих машин из-за снегопада.

Как сообщили в пресс-службе госкомпании, на М-1 "Беларусь" и М-3 "Украина" днем 19 декабря ожидается снег, а в ночь на 20-е число – мокрый снег. На М-4 "Дон", М-11 "Нева" и М-12 "Восток" в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Тверской, Владимирской и Нижегородской областях прогнозируется аналогичная ситуация с осадками.

Гидрометцентр России ранее объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Предупреждение действует до 15:00 четверга, 19 декабря.

В конце текущей недели, 20 и 21 декабря, в столице ожидаются туман и дымка. За счет этого видимость на дорогах будет снижена. Кроме того, таяния снега приведут к охлаждению воздуха.

