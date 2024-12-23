23 декабря, 13:15Новости
Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На встрече они затронули разные темы.
Одной из главных стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск – Брест. Лукашенко сделал создание линии приоритетной задачей. Также в ходе диалога обсудили перспективы сотрудничества в сферах автомобильного производства и торговли.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.