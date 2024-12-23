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23 декабря, 13:15

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Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

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Сергей Собянин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На встрече они затронули разные темы.

Одной из главных стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск – Брест. Лукашенко сделал создание линии приоритетной задачей. Также в ходе диалога обсудили перспективы сотрудничества в сферах автомобильного производства и торговли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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