В Москве подтоплен участок Перовского шоссе

На юго-востоке Москвы подтоплен участок Перовского шоссе возле дома 16. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале

В ГАИ подчеркнули, что в результате подтопления по 2-й Карачаровской улице от дома 1 до дома 16/2 на Перовском шоссе ограничено движение транспорта.

Инспекторы ГИБДД осуществляют контроль и управление движением, а также предоставляют водителям необходимую поддержку. Автомобилистам рекомендовано выбирать пути объезда участка.

Между тем в столице на участке Большого Девятинского переулка с 31 декабря 2024 года до 30 декабря 2025 года ограничат движение транспорта. Для движения будет недоступна одна полоса. Причиной стало проведение демонтажных работ.

Кроме того, с 16 по 31 декабря движение ограничили на участках Кленового бульвара. С 22 по 26 декабря ограничения будут действовать на участке от дома 6, строения 2, до дома 5, а в период с 27 по 31 декабря – рядом с домом 9, корпусом 1.