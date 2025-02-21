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21 февраля, 18:15

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"Зима в Москве": что приготовили центральные площадки "Московской Масленицы"

"Зима в Москве": что приготовили центральные площадки "Московской Масленицы"

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В Москве начали праздновать Масленицу. Гуляния пройдут более чем на 30 локациях проекта "Зима в Москве". Все площадки оформлены в стиле русских сказок.

В городе будут проходить кулинарные и творческие мастер-классы. На некоторых площадках будут установлены гончарные круги. На кулинарных уроках научат готовить блины по рецептам из разных регионов России, в частности, мордовские початы и удмуртские табани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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