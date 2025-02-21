"Зима в Москве": что приготовили центральные площадки "Московской Масленицы"

В Москве начали праздновать Масленицу. Гуляния пройдут более чем на 30 локациях проекта "Зима в Москве". Все площадки оформлены в стиле русских сказок.

В городе будут проходить кулинарные и творческие мастер-классы. На некоторых площадках будут установлены гончарные круги. На кулинарных уроках научат готовить блины по рецептам из разных регионов России, в частности, мордовские початы и удмуртские табани.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.