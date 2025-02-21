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21 февраля, 08:30

Общество

Москвичи рассказали о планах на Масленицу и семейных традициях

Москвичи рассказали о планах на Масленицу и семейных традициях

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Москвичи поделились своими планами на празднование Масленицы. Многие собираются на массовые гуляния и сжигание чучела в Коломенском. Некоторые жители города также участвуют в корпоративных поездках, где в программе значатся блины и праздничные аттракционы.

Горожане отметили, что для них важны семейные традиции, в том числе выпекание блинов с различными начинками. На вопрос о рецептах, москвичи рассказали, что предпочитают готовить сами, используя такие начинки, как икра, сгущенка и варенье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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