Столичные ветеринары спасли щенка, проглотившего кошачью игрушку

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты ветклиники Вешняки спасли щенка бордер-колли, проглотившего игрушечную мышку. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

4-месячная пациентка отличается повышенным любопытством и способностью найти даже то, что хозяева хорошо спрятали, отметили в ведомстве.

"Купленные для кошки игрушечные мышки вызвали особенный интерес собаки, которая начала на них настоящую охоту. Владельцы предусмотрительно убрали емкость с мышами высоко на шкаф, но бордер-колли недаром называют самой умной породой в мире: Альма нашла способ забраться даже в такое недосягаемое место", – рассказали в госветслужбе.

Щенок проглотил мышку во время игры, но владельцы практически сразу обнаружили исчезновение игрушки и немедленно обратились в госветклинику Вешняки.



из сообщения столичной госветслужбы Ветеринарный врач Татьяна Заиграйкина отправила Альму на рентген, где была установлена локация инородного тела. Крупный предмет представлял опасность для жизни щенка, и пациентку взял на операцию хирург Антон Костин.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и проглоченная игрушка была извлечена – Альма хорошо перенесла все манипуляции и сейчас быстро идет на поправку, заключили в ведомстве.

Записаться к ветеринарному врачу в 26 государственных ветклиник столицы можно онлайн на портале mos.ru и по номеру единого контакт-центра госветслужбы +7 (495) 612-04-25 (круглосуточно).



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