Шольц заявил, что останется на посту канцлера до формирования нового правительства

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Глава правительства Германии Олаф Шольц продолжит исполнять обязанности канцлера до тех пор, пока не будет сформирована новая правящая коалиция после прошедших в досрочных выборов в Бундестаг.

Он отметил, что для него большая честь быть девятым канцлером ФРГ, поэтому он проработает в этой должности "до последнего".

"Теперь другие (политики. – Прим. ред.) должны найти возможность сформировать правительство. Этой честью я обязан гражданам, которые дали мне и нам мандат на это на последних выборах, а также Социал-демократической партии", – цитирует Шольца ТАСС.

Он также выразил надежду в том, что СДПГ продолжит оставаться сплоченной партией, которая будет отстаивать важность социал-демократических идей в политической жизни Германии.

В свою очередь, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль объявил о "кадровой перезагрузке" своей партии после поражения на выборах.

"Этот результат потребует перемен в СДПГ. Мы должны по-другому подходить к кадрам", – отметил он.

Причем, по его словам, перестройка необходима не только организационная, но и программная.

Досрочные парламентские выборы в Бундестаг прошли 23 февраля. Шольц признал поражение, назвав результат горьким для Социал-демократической партии Германии.

Действующий глава немецкого правительства взял под свою ответственность проигрыш партии и поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой и пожелал удачи с формированием правительства.

Позже американский лидер Дональд Трамп поздравил ХДС/ХСС с победой. Он охарактеризовал этот день замечательным не только для Германии, но и для США, добавив, что у фракции впереди еще много побед.

