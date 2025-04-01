Зампредседателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин умер на 74-м году жизни

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Зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин умер в возрасте 73 лет, сообщил суд на сайте

Пресс-служба инстанции отметила, что смерть Маврина стала невосполнимой потерей для суда и юридического сообщества. Коллектив суда выразил искренние соболезнования родным и близким заместителя председателя.

"Сергея Петровича отличали порядочность, рассудительность и ответственность, готовность всегда прийти на помощь. Его уважали и ценили как надежного, отзывчивого человека и профессионала", – говорится в сообщении.

Маврин родился 15 сентября 1951 года в Брянске. После прохождения службы в армии он поступил в Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова, где получил высшее образование по специальности "правоведение".

Также 13 лет он руководил кафедрой трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета. Помимо этого, Маврин занимал должность заместителя декана юридического факультета. При этом он продолжал читать лекции для студентов и оставался научным руководителем для аспирантов и соискателей ученых степеней.

На протяжении 10 лет он представлял Россию в комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной организации труда (МОТ), которая входит в систему ООН. В 2005 году Маврин стал судьей Конституционного суда. Затем в 2009 году его назначили на пост заместителя председателя ведомства.