Эксперт Санина: следующие длинные выходные будут на праздновании Дня России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В июне россиян ждут длинные выходные на праздновании Дня России. Они продлятся четыре дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Юлию Санину.

Она уточнила, что россияне смогут отдохнуть с 12 по 15 июня. Как объяснила эксперт, 12-го числа отмечается День России, а выходной 13 июня был перенесен с субботы, 8 марта.

При этом рабочая неделя продлится три дня – с 9 по 11 июня.

Между тем май и июнь стали самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2025 году. По словам юриста Аллы Георгиевой, при расчете зарплаты ее делят на количество отработанных дней, а при выплате отпускных – на число календарных. Поэтому, когда в месяце много праздников, рабочий день стоит дороже и отдыхать невыгодно.

Наиболее выгодно взять отпуск в июле или октябре, где будет 23 рабочих дня. Также выиграть финансово можно, если взять девять дней с субботы по воскресенье. В таком случае работодатель оплатит еще и выходные, указала специалист.

