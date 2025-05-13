Психолог Сальникова: в гонке за достижением результата важно не забывать об отдыхе

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Под словом "отдыхать" обычно понимается выезд на море, однако, прежде всего, необходимо сменить вид деятельности. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на клинического психолога Дарью Сальникову.

"Нужно чередовать физические и умственные нагрузки, менять вещи на своем рабочем столе, маршруты в поездках, привычки. Это будет обновлять ваше сознание", – отметила она.

Также специалист посоветовала вводить в жизнь мини-вещи, благодаря которым не будет чувства дня сурка. По словам психолога, многие взрослые и не знают, как они себя ощущают.

Сальникова порекомендовала быть чувствительнее к себе. К примеру, утром можно уделить себе несколько минут, послушать звуки, запахи и ощутить мысли.

"Такое упражнение помогает прислушаться к своим ощущениям, к своему организму", – добавила психолог.

Ранее опрос показал, что отдых во время длительных праздников в январе и мае помогает 29% россиян справиться с выгоранием. Еще 32% восстанавливаются во время обычных выходных. Кроме того, каждый пятый россиянин (20%) старается перераспределить нагрузку, а 18% ищут новую работу.

