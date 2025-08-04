Американец убил соседку, приняв ее за инопланетянку

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Мужчина из города Уиндом штата Миннесота застрелил 70-летнюю соседку, приняв ее за инопланетянку, сообщает "Радио 1" со ссылкой на CBS News.

Около четырех часов утра 27 июля американец позвонил женщине с просьбой помочь с неотложным делом. Однако спустя 45 минут мужчина выстрелил в соседку семь раз. Прибывшая на место полиция обнаружила пострадавшую в сознании. Перед смертью она успела назвать имя стрелявшего.

Свидетель рассказал, что обвиняемый разбудил его ночью и стал утверждать, что будто соседка инопланетное существо и что за ними скоро прилетит корабль. После этого раздались звуки выстрелов. Обнаружив раненую женщину, свидетель вызвал экстренные службы.

Правоохранители установили, что мужчина проник в дом жертвы через незапертую дверь. Они изъяли у него огнестрельное оружие. В качестве мотива признали психическое расстройство на фоне наркотической зависимости. Мужчину задержали, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее узбекскую певицу Зебои Жахон нашли мертвой в собственном доме. Как сообщалось, между артисткой и ее мужем завязалась ссора, в результате которой мужчина набросился на жену и задушил ее руками.

Подозреваемый был задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы. У пары осталось трое детей.