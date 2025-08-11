11 августа, 19:37Происшествия
В Сочи закрыли рынок, где продавали некачественный алкоголь
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Власти Сириуса закрыли рынок "Казачий" с точкой продажи некачественного алкоголя, от которого погибли минимум 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной территории.
"Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных сооружений и убран за счет средств бывшего арендатора", – говорится в сообщении.
В Сочи ранее арестовали двух местных жительниц по делу об отравлении людей алкоголем. При этом они знали, что продают не отвечающую требованиям безопасности продукцию.
Алкоголь был изготовлен неустановленными лицами кустарным способом и реализовывался под видом "домашнего вина" и "чачи".
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что все пострадавшие купили продукцию на местном рынке "Казачий". По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В Сочи может вырасти число жертв поддельного алкоголя