В Сочи закрыли рынок, где продавали некачественный алкоголь

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Власти Сириуса закрыли рынок "Казачий" с точкой продажи некачественного алкоголя, от которого погибли минимум 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной территории.

"Договор аренды расторгнут. В течение трех месяцев участок должен быть освобожден от всех некапитальных сооружений и убран за счет средств бывшего арендатора", – говорится в сообщении.

В Сочи ранее арестовали двух местных жительниц по делу об отравлении людей алкоголем. При этом они знали, что продают не отвечающую требованиям безопасности продукцию.

Алкоголь был изготовлен неустановленными лицами кустарным способом и реализовывался под видом "домашнего вина" и "чачи".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что все пострадавшие купили продукцию на местном рынке "Казачий". По данному факту было возбуждено уголовное дело.