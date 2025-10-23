Количество отравившихся в Улан-Удэ возросло до 159

Фото: 123RF.com/bee32

Число людей, отравившихся после употребления готовой еды компании "Восток" в Улан-Удэ, выросло до 159, из которых 90 – несовершеннолетние. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Бурятии.

Согласно актуальным данным на 23 октября, в республиканской клинической инфекционной больнице находятся 82 человека, включая 51 ребенка, уточнили в ведомстве.

Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в Улан-Удэ 19 октября. В связи с произошедшим заведующей производством цеха готовой пищи предъявили обвинение по статье о производстве и сбыте небезопасной продукции, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Женщину отправили под домашний арест. Деятельность самого предприятия была приостановлена на 90 суток.

Сообщалось, что пострадавшие смогут получить компенсации от торговой сети. Компания заключила договор со специалистом по урегулированию споров для организации выплат в рамках закона, а для приема претензий открыта телефонная горячая линия.