Суд на 90 дней приостановил работу компании, чьей продукцией отравились жители Улан-Удэ

Фото: depositphotos/andreyuu

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приостановил на 90 суток деятельность компании "Восток", чьей продукцией отравились жители города. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Срок наказания будет исчисляться с 07:00 19 октября этого года.

Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в Улан-Удэ 19 октября. Пострадали 145 человек, в их числе – 79 детей.

В связи с произошедшим заведующей производством цеха готовой пищи предъявили обвинение по статье о производстве и сбыте небезопасной продукции, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Женщину задержали, а после отправили под домашний арест. На самом предприятии также были выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения, цех закрыли.

Сообщалось, что пострадавшие смогут получить компенсации от торговой сети. Компания заключила договор со специалистом по урегулированию споров для организации выплат в рамках закона, а для приема претензий открыта телефонная горячая линия.