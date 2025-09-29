Юрист Кофанов: закон запрещает слежку за получателями больничных листов

Во Франции работодатели нанимают сыщиков, чтобы следить за сотрудниками на больничном, рассказали западные СМИ. Насколько эта практика распространена в России и нарушает ли она какие-либо права, разбиралась Москва 24.

Финансовое бремя

Французские детективы рассказали о росте заказов со стороны компаний, которые хотят проверить законность больничных своих сотрудников. Об этом рассказало издание Reuters.

Журналисты связали ситуацию с резким ростом количества больничных в стране – на 60% с 2012 года. При этом ежегодные расходы на их оплату превысили 10 миллиардов евро, что стало тяжелым финансовым бременем для страны. Также по итогам 2024 года власти выявили мошенничества с больничными на сумму в 42 миллиона евро – вдвое больше показателей 2023-го. При этом реальные масштабы проблемы могут быть гораздо больше, утверждают СМИ.

Значительную часть проверок законности выдачи больничных проводят частные детективы, которых нанимают компании. По словам одного из них, за последние четыре года количество подобных заказов в его практике выросло более чем вдвое. Другой его коллега отметил, что некоторые сотрудники используют отпуск по болезни для работы на конкурентов или запуска собственного бизнеса. Еще один детектив лично наблюдал, как люди, оформившие больничный, сразу же отправлялись в аэропорт для поездки в отпуск.





детектив, которого нанимали следить за получателями больничных Независимо от того, происходит ли это внутри компании или в семейной паре, это всегда сводится к двум вещам: деньги или предательство.

Некоторые случаи мошенничества поразили даже опытных детективов. Например, один из них рассказал журналистам о расследовании в отношении человека, который фактически не работал десять лет, но продолжал раз в три года отмечаться у работодателя, чтобы сохранить за собой служебный автомобиль. При этом местная соцстраховка выплачивает работникам до 41 евро в день (примерно 4 тысячи рублей).

В России больничный лист, оформленный по основному месту работы, не подлежит оплате, если гражданин продолжает работать по совместительству – даже дистанционно. Как пояснили в Соцфонде РФ, освобождение, предписанное врачом, распространяется на всю профессиональную деятельность. Это правило исключает финансовую выгоду от злоупотребления больничным, отметили там.

Ранее Минздрав РФ предложил ввести особый контроль для пациентов, которые берут больничный лист четыре и более раз в год. В таком случае их медицинские документы будут передаваться на обязательное рассмотрение врачебной комиссии.

При этом в ряде СМИ появилась информация о вступлении этих нововведений в силу с 1 сентября, что опроверг помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов. По его словам, инициативы пока находятся на стадии обсуждения.

Российская практика

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов в беседе с Москвой 24 заявил, что в России существуют механизмы контроля сотрудников на больничном. Однако слежку, как во Франции, за ними не устраивают.

"Если гражданин нарушает режим, предписанный врачом, принимаются меры: в лист вносится пометка о нарушении, что приводит к уменьшению размера выплат. А в отдельных случаях больничные могут быть аннулированы", – рассказал эксперт.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву Слежка же представляет собой вторжение в частную жизнь, подпадающее под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ). Поэтому работодатель не должен следить за сотрудниками на больничном, поскольку временная нетрудоспособность может быть связана с разными диагнозами.

Как правило, при обоснованных подозрениях, что сотрудник нарушает режим, работодатель направляет запросы в медицинское учреждение или Соцфонд РФ с требованием проверить законность больничного. По итогам может быть принято решение об отмене листа нетрудоспособности, подчеркнул юрист.

"Проверка устанавливает, какой врач выдал документ и каково было реальное состояние человека в тот период", – указал Кофанов.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова тоже согласилась в разговоре с Москвой 24, что в России нет практики найма детективов для слежки за сотрудниками при оформлении больничных листов. Однако, кроме запроса в Соцфонд, сами компании тоже выработали другие инструменты контроля.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Один из них – анкетирование, о котором работников оповещают заранее. Исследование проводится анонимно, обычно в нем от пары десятков до сотни вопросов. Иногда они заданы так, чтобы определить, злоупотребляет ли сотрудник оформлением больничных или нет.

Второй способ – контроль действий на рабочем месте, которым обычно занимается служба информационной безопасности: отслеживание IP-адресов, посещаемых сайтов. При этом в рамках закона о персональных данных (152-ФЗ) работодатель обязан получать согласие сотрудника их на сбор и обработку.

"Если организация практикует гибридный график работы, фиксируют белый IP-адрес сотрудника и привязывают к рабочему компьютеру, чтобы избежать утечки информации", – отметила Лоикова.

Также сотрудника могут проверить, если он часто берет больничные листы в моменты высокой загрузки на работе. Таким образом, компания пытается понять, связано ли это с недугом или отсутствием желания работать, заключила специалист.

