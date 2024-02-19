Британия сообщила об очередном нападении на судно у берегов Йемена

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ВМС Великобритании сообщили о новом нападении на судно возле побережья Йемена. Об этом сообщается на сайте Центра координации морских торговых перевозок при ВМС (UKMTO).

Атака произошла в 35 морских милях к югу от йеменского порта Моха. Обстоятельства инцидента расследуются, судам в данном районе рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее йеменские хуситы выпустили шесть ракет по двум коммерческим судам в Красном море и Аденском заливе, одно из них получило повреждения. В частности, три ракеты были нацелены на сухогруз Star Nasia, принадлежащего Греции, и осуществляющего деятельность под флагом Маршалловых островов.

До этого СМИ писали о том, что армии США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. По информации журналистов, было нанесено как минимум два авиационных удара в черте города Ходейда.

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