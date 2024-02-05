США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в провинции Йемена – СМИ

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Армии США и Великобритании нанесли очередную серию ударов по объектам хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" на территории Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По его информации, было нанесено как минимум два авиационных удара в черте города Ходейда – административного центра одноименной провинции, которая расположена на берегу Красного моря. Телеканал не привел информацию о возможных жертвах или пострадавших.

В ночь на 5 февраля армии Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по военным объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". Всего было произведено 15 ударов в районе йеменских провинций Ходейда и Саада.

Первые авиаудары в ходе американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. В Белом доме заявили, что страна продолжит атаковать места нахождения мятежников из движения хуситов до тех пор, пока их потенциал себя не исчерпает.

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