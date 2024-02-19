СК завел дело после повреждения мемориальных табличек в парке в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следственный отдел по ТиНАО возбудил уголовное дело после публикации в СМИ поврежденных мемориальных табличек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка СК РФ.

В ведомстве уточнили, что дело возбудили по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".

По данным СК, несколько человек повредили мемориальные таблички, находясь в одном из парков ТиНАО. Сейчас следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося. Кроме того, в настоящее время сотрудники СК проверяют записи с камер наружного видеонаблюдения и устанавливают очевидцев.

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