Новости мира: более 2 тыс польских фермеров заблокировали границу с Украиной

В Польше более двух тысяч аграриев заблокировали границу с Украиной. Они не пускают фуры с зерном через КПП и требуют ограничить ввоз дешевой украинской продукции. В ночь на 19 февраля фермеры также пытались остановить на границе пассажирские автобусы с Украины.

Пассажирский самолет Air Serbia взлетел с дырой в фюзеляже, после того как задел на взлетно-посадочной полосе в Белграде светотехническое оборудование. Воздушное судно сделало несколько кругов, сбросило топливо и через час экстренно село обратно. На борту были 130 пассажиров. Никто не пострадал.

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