Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода на юго-западе Ирана

На юго-западе Ирана произошел взрыв на главном газопроводе. После этого начался мощный пожар. Предварительно, никто не пострадал, но подачу газа по магистрали временно прекратили. В данный момент специалисты дожидаются пока выгорит оставшийся в трубе газ.

Более 150 тысяч жителей австралийского штата остались без электричества из-за того, что на юго-восточное побережье обрушился ураган с грозами. На восстановление энергоснабжения уйдет не один день.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.