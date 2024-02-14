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14 февраля, 11:30

Происшествия

Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода на юго-западе Ирана

Новости мира: взрыв произошел на главной линии газопровода на юго-западе Ирана

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На юго-западе Ирана произошел взрыв на главном газопроводе. После этого начался мощный пожар. Предварительно, никто не пострадал, но подачу газа по магистрали временно прекратили. В данный момент специалисты дожидаются пока выгорит оставшийся в трубе газ.

Более 150 тысяч жителей австралийского штата остались без электричества из-за того, что на юго-восточное побережье обрушился ураган с грозами. На восстановление энергоснабжения уйдет не один день.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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