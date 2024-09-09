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09 сентября, 10:15

Город

"Мой район. Новости": новая дорога связала Дмитровское и Алтуфьевское шоссе

"Мой район. Новости": новая дорога связала Дмитровское и Алтуфьевское шоссе

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Дмитровское и Алтуфьевское шоссе связала новая дорога. Чтобы попасть в соседний район, автомобилистам теперь нужно несколько минут: до строительства дороги водители были вынуждены делать крюк длиной 8–10 километров.

Шестиполосная трасса соединяет улицы Хачатуряна и Дубнинскую, а также три района: Бескудниковский, Восточное Дегунино и Отрадное. Ее проложили на месте железнодорожных путей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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