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31 августа, 17:00

Общество

"Мой район. Новости": врачи спасли пациентку с редким недугом

"Мой район. Новости": врачи спасли пациентку с редким недугом

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Врачи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского спасли пациентку с редким недугом. Целый год Майя Маркелова мучилась от сердечно-сосудистого заболевания.

Во время обследования у Майи обнаружили большую доброкачественную опухоль. Выросла она в правом предсердии. Размер новообразования сравним с самим сердцем. Перед хирургами стояла непростая задача. Образование нужно было отсечь бережно, чтобы не допустить его распада и не повредить вену. Врачи успешно выполнили сложнейшую операцию. Спустя неделю после удаления Майя уже была дома.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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